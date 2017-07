Il était 17h50 samedi lorsqu’une violente collision frontale a eu lieu rue des Glaces à Auvelais. En cause, une BMW X1 et une Mitsubishi et, dans une moindre mesure, une Peugeot. La BMW circulait à vive allure.

Son conducteur, âgé de 42 ans, sous l’influence de l’alcool selon le Parquet, en se rabattant après un dépassement, aurait perdu le contrôle de son véhicule à cause, selon lui, d’une importante dénivellation dans la chaussée. La BMW est venue alors percuter une Mitsubishi qui venait en sens inverse. A bord de la japonaise, le bilan est lourd : une dame de 45 ans et un enfant de 8 ans sont dans un état critique et, au moment de leur transfert en milieu hospitalier, on craignait pour leurs vies : de nombreux traumatismes pour la dame, de vilaines blessures thoraciques et une fracture du bassin pour le gamin. Selon certaines sources, il aurait même été éjecté ! Cette info est compatible avec ce qu’a confié l’expert mandaté par le Parquet au Substitut de permanence : « La ceinture du siège pour enfant a été déchirée sous la violence de l’impact ».

Dans l’allemande, le conducteur et ses 3 enfants s’en sortent bien : ils ne sont que légèrement blessés mais ont, eux aussi, été évacués en milieu hospitalier. A titre anecdotique, une petite Peugeot, surprise par l’accident, a percuté légèrement les deux véhicules accidentés. Son conducteur en a été très choqué.

Toujours aussi anecdotique par rapport à l’état de santé des victimes, le conducteur de la BMW X1 a été privé de son permis de conduire pour une durée de 15 jours.