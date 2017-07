Le conseil médical des CSL (Cliniques du Sud Luxembourg) vient de donner un avis favorable au projet Vivalia 2025 qui prévoit la construction d’un hôpital de référence à Houdemont (Habay) et le maintien de l’hôpital de Marche-en-Famenne. "La décision a été prise par une courte majorité", précise le docteur Georges Mairesse, président du conseil médical des CSL. "Nous avons obtenu des garanties en termes de gouvernance, d’investissements intermédiaires, de dimensionnement et de financement."

Cette décision qui va permettra à Vivalia de faire avancer le dossier, auprès du pouvoir subsidiant, a surpris les bourgmestres des communes du Sud Luxembourg qui ont introduit un recours au conseil d’Etat. "Ma position n’a pas changé : le futur hôpital est trop petit et dix fois trop cher !", souligne le bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus. "Ce projet est un gouffre financier pour les communes et la province. L’hôpital d’Arlon doit être maintenu et modernisé".

Le bourgmestre d’Attert, Josy Arens, reste, lui aussi, farouchement opposé au projet Vivalia 2025. Il envisage même de quitter l’intercommunale s’il est maintenu. Quant à Véronique Biordi, bourgmestre d’Aubange, elle se dit « déçue » par la décision du conseil médical des CSL et annonce qu’avec les autres communes du Sud Luxembourg, qui réclament le maintien de l’hôpital d’Arlon, des actions vont être menées "pour éveiller les consciences".