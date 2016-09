Vol à l'abbaye d'Orval: appel à témoins

Namur-Luxembourg

A la requête du parquet du Luxembourg division Arlon, la police demande de diffuser l"avis de recherche suivant : Dans le courant du mois d'août 2016, deux pièces précieuses ont été volées dans une vitrine de l'Abbaye d'Orval. Ces deux objets datent du 17ème siècle et font partie du patrimoine historique de l'Abbaye.

La croix pectorale de Bernard De MONTGAILLARD est en or et mesure 7cm sur 1,4 cm. Elle est percée de 8 trous de forme ovale. Elle présente des arabesques qui rappellent l'orfèvrerie florentine. La croix n'est pas fermée et les deux faces sont reliées par des fermoirs et des charnières.

L'anneau pastoral est en or et présente des arabesques gravées. Le chaton présente une relique protégée par une lentille de cristal. Des émaux cloisonnés et une croix blanche sont visibles sur les côtés du chaton.

Les enquêteurs demandent aux professionnels du milieu des antiquaires et des achats d'or de se manifester en cas de présentation de ces bijoux.

Discrétion assurée.

Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu