La police demande aux rédactions de diffuser cet avis de recherche.

"Le jeudi 24 août 2017, vers 23h20, à Tamines, un vol à main armée a été commis dans un night shop situé avenue des Français. Un individu se présente devant le night shop et se fait ouvrir la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, il remonte son cache-cou, sort une arme à feu et menace l’employé ainsi qu’un client présent dans le commerce. Tous les trois se dirigent vers le comptoir et la caisse.

Pendant ce temps, un complice attend à l’extérieur qu’on lui ouvre la porte.Le premier auteur exige l’argent de la caisse, ainsi que l’ouverture de la porte.Le complice se précipite vers l’entrée, il glisse sur les marches et tombe. Il finit par entrer, muni de grands sacs à l’effigie de Mickey Mouse et de Snoopy.

Tandis que le premier auteur entrave les mains de l’employé avec des colsons dans la réserve, le second auteur remplit les sacs de paquets de cigarettes.

Mais contre toute attente, un client se présente à la porte d’entrée. Le premier auteur le menace alors avec son arme à travers la vitre et le contraint à s’agenouiller dans la rue. Comprenant que la porte s’est à nouveau verrouillée, le client prend la fuite.

Le malfrat rejoint son complice et l’aide à remplir un dernier sac avant de prendre la fuite.Toutefois dans sa course, le complice ouvre un congélateur, saisit une crème glacée, et finit par quitter les lieux.

© POLICE



Le deuxième auteur mesure approximativement 1m75. Il est de corpulence mince. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon foncé, d’un blouson foncé et d’un bonnet ligné."



© POLICE

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via email: avisderecherche@police.belgium.eu.