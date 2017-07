Namur-Luxembourg Ce fichier d’activités à pratiquer dans la nature a été présenté à la Foire agricole par René Collin.

Le ministre René Collin vient de présenter, à la Foire agricole et forestière de Libramont, « Wood’Kit », un nouveau guide mis à la disposition des mouvements de jeunesse. Ce guide, couplé à une version électronique sur le portail de la Wallonie, complète la brochure consacrée aux camps de vacances, destinée aux animateurs, distribuée par le Service Public de Wallonie.

Trente activités concrètes, comme construire une cabane, gérer l’eau usée et les déchets, dormir en forêt, sont regroupées dans une farde A5 pour explorer la forêt et la rivière sous quatre angles : ressentir, respecter, expérimenter et comprendre. Wood’Kit a été réalisé par l’ASBL « Empreintes » en collaboration avec les cinq fédérations de mouvements de jeunesse wallonnes, la société royale forestière belge, les contrats de rivières et le Département Nature et Forêt.

