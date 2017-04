Le bourgmestre de Bourg-Léopold est venu s’en inspirer avant d’ouvrir un musée dans sa commune.

Wouter Beke était en visite à Bastogne vendredi. Il a découvert, en compagnie de Benoît Lutgen, le Bastogne War Museum. « Nous sommes heureux qu’il soit venu s’en inspirer avant d’ouvrir un musée dans sa commune », a souligné le bourgmestre de Bastogne. « Cette visite sera suivie d’échanges tant sur le plan historique que scientifique et économique. »

Wouter Beke, président du CD&V et bourgmestre de Bourg-Léopold, a précisé que sa commune projette d’ouvrir un musée consacré à la libération des Pays Bas, plus précisément au Market Garden, l’une des plus vastes opérations menées par les alliés en 1944. « Nous avons passé la première étape de la procédure », a-t-il indiqué. « Le projet a été accepté comme prioritaire.

Le business plan doit encore être déposé. » Fabian Collard, le directeur général d’IDELux, l’a informé des particularités du montage financier retenu pour le BWM.