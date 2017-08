Entrepreneur forestier dans la commune de Manhay, Yves Pirothon, a participé, pour la cinquième fois, aux Demo Forest dans la forêt de Bertrix. "J’y ai reçu la clientèle et présenté aux visiteurs qui ne connaissent pas encore l’entreprise toutes nos activités via des brochures et une exposition photos", souligne-t-il.

Le panel d’activités est très large. A la production de sapins de Noël, s’ajoutent la restauration de réserves naturelles, la fabrication de plaquettes « bois énergie », la production de plants en pépinière, la préparation du sol avant les plantations et l’amendement des sols forestiers en hélicoptère.

"L’acidité des sols, liée à la pollution atmosphérique, freine la décomposition des matières organiques", explique-t-il. "J’épands de la dolomie pour relancer le processus de décomposition. Cette technique améliore les propriétés physiques d’un sol endommagé par les pluies acides."

L’entrepreneur forestier loue un hélicoptère pour intervenir tant sur les forêts communales que privées.