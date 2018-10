Les Assises de Namur ont rendu leur verdict ce vendredi soir, peu après 22h30.

Juan Vanvolsem et Juan Sana ont été condamnés à respectivement 20 et 18 ans de prison pour le meurtre, le 18 novembre 2015 à 4h43 aux alentours du Parc Léopold à Namur, pour faciliter le vol, de Patrick Arnold, un homme de 59 ans qui avait choisi de vivre de façon marginale. Le tout pour un butin de… deux bagues, une paire de chaussures et divers documents. L’Avocat Général Marc Servais avait requis la perpétuité au vu de la violence des coups reçus par celui que tout le monde surnommait « Petit Papa Noël », en raison de sa barbe immaculée. Il avait suivi les recommandations des experts psychiatres et psychologues qui avaient dénié tout trouble de la personnalité aux deux meurtriers, coupant l’herbe sous le pied à toute velléité d’internement thérapeutique pour Julien Vanvolsem.