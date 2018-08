"Le feu aurait pris dans des champs à l'arrière de la station essence et progresse vers les coteaux de la Citadelle", décrit le bourgmestre Maxime Prévot, qiu se trouvait sur place au cas où il faudrait déclencher un plan d'urgence.

"Pour le moment, les pompiers sont à l'oeuvre pour le circonscrire, mais le terrain est très pentu. Ils ont demandé l'aide de l'hélicoptère de la police fédérale pour arroser le brasier, mais celui-ci est occupé sur un incendie à Fleurus. Un autre s'est déclenché à Marchienne donc nous ne savons pas s'il viendra à Namur après son intervention sur Fleurus".

Pour l'instant, les maisons esituées à 300 mètres et leurs occupants ne sont pas en danger, que ce soit du côté de la Gueule du loup ou de la Citadelle. La station service est proche, mais l'incendie semble sous contrôle. "Les pompiers veillent à ce que les habitations ne soient pas touchées. Ils ont appelé la zone Val de Sambre en renfort et on a rappelé d'autres pompiers pour être présent à la caserne au cas où un autre incendie nécessiterait une intervention", précise encore Maxime Prévot, sur place.