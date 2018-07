L’enjeu était moins important pour certains et cela s’est ressenti dans le nombre de supporters présents notamment devant l’écran géant de Jambes.

Ils étaient environ 600, donc bien loin des 3.000 spectateurs présents lors des précédents matchs.

Mais peu importe, ils n’ont pas été déçus avec les deux goals marqués par les Diables.

« C’est mérité, on a donc confirmé d’où on venait et ce dont on était capable. Je regrette juste que les gens ne se soient pas déplacés plus pour ce dernier match qui avait toute son importance », affirme un supporter.

Une troisième place bien méritée donc et que les Namurois ont fêté dignement.





Article complet dans la DH du Dimanche.