Selon le Vif, le service technique de la commune de Mettet déverse depuis 1995, sur le site de la carrière à Biesmerée des déchets qui sont censés aboutir dans des filières de traitement adaptés. Sur place, on relève la présence de pierres, de morceaux de béton armé, de déblais, d’amiante, d’hydrocarboné, de bitume, de pneus, de boues de curage de fossés, de boues de curage des avaloirs, de déchets du camion brosse, etc.

"Pourtant, dès l’an 2000, la police de l’environnement avait déploré cette utilisation irrégulière de la carrière par la commune de Mettet et les responsables politiques s’étaient engagés à mettre fin à ces pratiques. Il n’en a vraisemblablement rien été comme en atteste un rapport accablant de la directrice générale de la commune rédigé il y a quelques semaines et cité par le Vif."

"Durant la campagne électorale, nous avions dit et répété que Mettet ne pouvait rester au point mort, avec des pratiques politiques du XXème siècle, convaincus qu’une nouvelle dynamique et une autre gouvernance y étaient indispensables, par rapport au 'on a toujours fait comme ça'. Les informations publiées aujourd’hui vont au-delà de ce que nous craignions, elles sont inacceptables" expliquent Bénédicte Rochet et Philippe Lesne, futurs conseillers communaux Ecolo.

"Le bourgmestre Yves Delforge évoque un héritage du passé. Comment peut-il affirmer cela alors qu’il siège au Collège depuis 18 ans ? Sa responsabilité, celle de son groupe politique et des autres groupes qui ont géré Mettet depuis des décennies est clairement engagée. Des actes forts doivent être posés très rapidement. En tant que nouveaux élus, nous comptons interpeller le Collège dès ce mois de décembre. Il faut que la lumière soit faite sur les responsabilités de chacun et surtout que des solutions soient mises en œuvre pour réhabiliter le site" concluent les deux élus écologistes.

De son côté, le député wallon Stéphane Hazée a d'ores et déjà décidé de saisir le Ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, pour une réaction rapide de la Région, tant par rapport à la caractérisation et à la réhabilitation du site, que du point de vue des éventuelles responsabilités judiciaires.