Namur Le compagnon de Laurence Genot était dans la pharmacie de Jambes au moment du braquage

Deux braquages violents ont eu lieu jeudi à Jambes et à Courrière. Deux vols avec coups et blessures. L’un d’entre eux a touché de plein fouet une candidate MR à Namur, Laurence Genot, qui raconte ce qu’a subi son compagnon en allant chercher ses médicaments. "Mon ami est blessé au genou, raison pour laquelle il était à la pharmacie à l’angle de l’avenue Materne et de la Montagne Sainte-Barbe à Jambes."

Les faits se sont passés vers 16h, à l’heure des sorties d’école, ce qui fait trembler les témoins a posteriori. "Et si c’était une mère de famille avec ses enfants dans cette pharmacie ?"

"Un type avec un couteau est entré dans la pharmacie et s’est attaqué à mon ami avant d’aller au comptoir. Il l’a violemment poussé dans les étagères de la pharmacie, l’a forcé à s’asseoir. Une fois à terre, l’homme a continué et lui a donné plusieurs coups de pied dans les côtes et à la tête. Mon compagnon a essayé de se protéger, mais il souffre de contusions à l’arrière de la tête et a mal dans le torse où il a reçu des coups", relate Laurence Genot.

Quant à la pharmacienne, elle a senti la lame d’un couteau sur sa gorge tandis que "le malfrat réclamait le contenu de la caisse et de la méthadone, qu’elle n’avait pas à disposition. Elle aussi a reçu des coups en étant forcée de s’asseoir à terre."

Outre les coups , tant le client que la pharmacienne sont traumatisés. "Mon ami s’est vu mourir tant l’attaque était violente. Un homme faisait le guet et ils sont repartis en voiture. Un témoin a relevé la plaque, mais il s’agit d’une plaque volée selon la police", qui recherche toujours les auteurs. "C’est incroyable cette violence en pleine journée chez nous", s’indigne la candidate MR. "Le matin même, j’ai entendu, sur le marché de Jambes, des Namurois n’osant plus sortir de chez eux le soir de peur de se faire agresser. Là, ça dépasse la campagne électorale. La sécurité est primordiale pour profiter de notre ville", dit-elle avec émotion.

Le malfrat a ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule volé et est monté sur la N4 en direction du Luxembourg. Le deuxième braquage a eu lieu au Night&Day à Courrières. L’individu a menacé l’employé avec un couteau puis l’a roué de coups. Il s’est ensuite emparé de la caisse et a pris la fuite. Blessé et très choqué, l’employé a été emmené en clinique. L’auteur n’a pas encore été identifié.

Magali Veronesi