Un important contrôle policier a eu lieu ce mardi en début d’après-midi dans la rue Godefroid à Namur.

Tous les services concernés de la Police de Namur, y compris la brigade canine étaient déployés sur place, avec un renfort de la Police fédérale et du Service des Douanes. Selon nos sources, un magistrat du Parquet de Namur serait présent sur place et plusieurs personnes seraient en cours d’audition dans le cadre d’un éventuel trafic de stupéfiants. Il faut dire que la rue Godefroid, surtout dans sa partie proximale de la gare, ne rassure pas : bus qui frôlent les piétons, trottoirs étroits et encombrés de la clientèle hétéroclite des établissements Horéca peu éclairés sortie fumer l’indispensable clope, … Dans la partie distale, c’est le manque de lumière plus qu’autre chose !