Alors que le PS et Ecolo voulaient détrôner la majorité actuelle MR/CDH, elle rempile avec Défi





A 15h30, les détails seront annoncés concernant les mandats occupés à la députation provinciale, mais le coup de théâtre a déjà été dévoilé: le MR et le CDH rempilent avec l'appoint de Défi.

Les négociateurs David Clarinval et Maxime Prévot auront le sourire aux lèvres: le PS et Ecolo n'auront pas réussi à faire vaciller leur belle entente et à imposer leurs souhaits de changement. S'ils n'ont pas souhaité s'allier avec les 2 conseillers de Défi pour former une majorité, la majorité sortante n'a pas hésité à le faire et obtient 20 sièges sur 37.





© Veronesi/Swijsen







Lundi, les partis de l'opposition sortante ont signé un texte, colonne vertébrale à un accord de majorité, qu'ils souhaitaient remettre au CDH pour le décolle de son partenaire MR. Cela n'aura pas réussi.



Depuis le scrutin du 14 octobre, les négociations étaient bloquées, ce qui empêchait la constitution de plusieurs collèges dans des communes namuroises. Il fallait trouver une solution avant le 12 novembre: Ce sera donc une coalition MR/CDH/Défi pour les 6 prochaines années.

La présidence du conseil et un autre mandat de député revient logiquement au MR, qui fait le score le plus haut même s'il est en baisse par rapport au scrutin précédent. Meilleurs scores MR à la province, Richard Fournaux, Luc Delire ou Jean-Marc Van Espen pourraient en être. Genevève Lazaron reste députée provinciale pour le CDH, cela a été confirmé. Et le quatrième siège à l'exécutif devrait être occupé par Patrick Pynnaert (tête de liste Namur) ou Amaury Alexandre (Gembloux) pour Défi.



David Clarinval, Maxime Prévot et Olivier Maingain ont annoncé la répartition des matières. Le développement économique, touristique et supracommunal (MR), la santé, l'action sociale et culturelle (CDH), la transition écologique et la participation citoyenne (Défi) ainsi que l'enseignement, la formation et les ressources internes (MR). Le nom des mandataires qui vont prendre en charge ces compétences pour le MR et Défi sera annoncé la semaine prochaine.