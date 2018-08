Namur Les chantiers des voiries régionales se terminent sur la E411, d’autres débutent à la Citadelle

C’est devenue l’angoisse des automobilistes, passer par le tronçon reliant Daussoulx à Beez est un vrai calvaire. Avec la rentrée et le retour des vacances, le retour des embouteillages est annoncé. Mais tout devrait rentrer dans l’ordre mi-septembre.

Daussoulx-Beez, fin prévue le 15/09. La fin des travaux, qui ont débuté en mai dernier et qui ont pour but de réhabiliter le revêtement de la E411 entre Daussoulx et Beez ainsi que les bretelles d’échangeurs de Champion et Bouge, est annoncée pour mi-septembre. Vers Bruxelles, la circulation s’effectuera de manière habituelle dès le 8/09. Pour fluidifier le trafic, vers le Luxembourg et dès le 6/09, deux voies seront libérées et l’accès aux sorties 13 et 14 garanti pour la rentrée. Les fermetures des bretelles s’effectuant de nuit dès le 3 septembre jusqu’à la fin du chantier. En revanche, jusqu’au 31 août, la bretelle de sortie 13 Champion vers le Luxembourg sera fermée de jour, mais les bretelles venant de Mons et Liège en direction du Luxembourg situées dans l’échangeur de Daussoulx, seront rouvertes dès ce vendredi.

Aménagement du rond-point de Bouge jusqu’au 7/09. Dans le cadre de l’aménagement du rond-point de Bouge (E411 sortie 14), durant les nuits du 4 au 7 septembre, celui-ci sera fermé avec interdiction de circuler sur les routes permettant d’y déboucher (rues du Porson, de Hépante, et Hébar). Et ce, ainsi que sur le tronçon de la route de Hannut entre les deux giratoires permettant d’accéder à l’autoroute. Par ailleurs, durant cette même période et de nuit, les deux sorties 14 seront inaccessibles. Enfin, jusqu’au 7 septembre, la circulation des véhicules n’est autorisée que sur une bande sur la route de Hannut en direction de Namur.

Sur la route Merveilleuse (Citadelle). Dès le 3 septembre, le Service public de Wallonie va entamer divers travaux de réfection de la route Merveilleuse. Ces aménagements sont prévus pour six jours et phasés en six étapes. Les deux premières concerneront notamment le pont des Hollandais menant à la parfumerie Delforge. Les autres phases de travaux concerneront notamment la réfection des pavages depuis le Casino de Namur.

Louise Doumont