Vendredi en fin de journée, une Alfa-Roméo a fait demi-tour sur la route qui relie La Bruyère à Eghezée à hauteur du carrefour entre la RN 912 et la rue de la Matigne.

A ce moment, est arrivée une Ford qui n’a pu éviter l’accident et a percuté l’Alfa-Roméo. De cette collision, on devait relever le corps sans vie du passager de l’Alfa, un habitant de la région âgé de 26 ans. Le conducteur de l’italienne et les 2 occupants de la Ford ont été également blessés et emmenés en milieu hospitalier. Le Parquet de Namur a mandaté un expert pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.