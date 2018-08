Côté visiteurs, la brocante de Temploux est plus agréable quand l’affluence est moindre. Comme ce samedi. la météo n’a pas été réellement mauvaise, mais deux averses et un peu de vent ont dissuadé la grande foule de venir.

On n’atteindra sans doute pas les 140.000 visiteurs attendus, mais on parle tout de même en dizaines de milliers de visiteurs pour la plus grande brocante de Belgique qui compte pas moins de 900 vendeurs sur 2.000 emplacements, le tout encadré par 500 bénévoles au long du week-end.

Le parcours est d’autant plus agréable sans bousculade et en ayant le temps de s’attarder sur le parcours. On ne se fait pas bousculer par les acheteurs professionnels et leurs diables, caisses à roulettes et autres trottinettes pour amener les marchandises achetées - souvent encombrantes - vers leur véhicule. Ils tentent de s’abriter du vent et de se protéger du froid, les brocanteurs.

(...)