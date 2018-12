Les images de caméras de surveillance ont été fournies à la police.

Des décorations de Noël ont été vandalisées dans la nuit de vendredi à samedi, à Dinant. Le traîneau du Père Noël ainsi qu'un renne exposés dans le quartier Saint-Médard ont notamment subi des dégâts. « Cette décoration a été installée car on reçoit le Père Noël ce samedi soir. On essaye de mettre des activités en place pour faire vivre ce quartier et voila qu'on vient détruire cela.

© DR



On dirait que des coups de poing ont été donnés et qu'un objet pointu a été utilisé pour casser le plâtre. C'est bien triste. C'est un fâcheux contre-temps mais on est déterminé à maintenir l'activité », explique Vincent, membre du comité Saint-Médard.

© DR







© DR



La zone de police Haute-Meuse a été prévenue et des images de caméras de surveillance ont été fournies. Sur celles-ci, on y voit notamment deux jeunes commettre les faits. D'autres dégâts ont par ailleurs été constatés rue Saint-Roch, à Dinant. Là, ce sont des boules de Noël qui ont été détruites.