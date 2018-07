Un premier incendie s’est déclenché dimanche dans un camping résidentiel à Morville ( Florennes ).

Il a pris d’abord dans une remorque chargée de bois et d’herbes séchées et adossée au chalet, lequel a pris feu à son tour. Un chien policier spécialiste de la détection de produits accélérants est venu renifler les lieux ce lundi dans la matinée mais in n’a marqué aucune piste suspecte. Quelques heures plus tard, le substitut de permanence etait alerté : un second chalet, situé à 50 m du premier, a été incendié aux alentours de 15h30, selon l’appel donné aux pompiers de la Zone Dinaphi (Dinant-Philippeville). Il ne reste que des débris calcinés du chalet. Lors de l’enquête de voisinage, un voisin a déclaré qu’il avait aperçu quatre jeunes, certains à l’intérieur et d’autres à l’extérieur.

Il les a mis en fuite. Ces 4 gaillards constituent des suspects potentiels. C’est pourquoi des devoirs supplémentaires ont été demandés, tel un nouveau passage du chien renifleur de la Police et l’arrivée d’un spécialiste du portrait-robot