Un procès qui s’annonce difficile à suivre pour la famille de Patrick Arnold, un homme de 59 ans, massacré à tel point que tous les os de la face étaient fracturés !

Les présumés coupables, arrêtés le 18 novembre 2015, quelques heures après la découverte du corps devant la gare des bus et l’entrée du parking du C&A, ont été trahis par les nombreuses caméras vidéo veillant sur des lieux réputés mal fréquentés. Les suspects ont des points communs. Tous deux sont nés en Amérique du Sud en 1993 et à deux mois d’intervalle. Ils portent le même prénom, Juan. Ils ont été adoptés en Belgique, à quelques kilomètres l’un de l’autre, dans le namurois.

Les deux Juan ont présenté très tôt des troubles comportementaux à tel point que Juan VS est placé dans l’enseignement spécialisé et est suivi psychiatriquement. A 20 ans, Juan VS est admis à l’Institut Psychiatrique de Dave et placé sous administration provisoire de biens. Au moment des faits, il y suivait une cure de désintoxication. Son complice, Juan S. fait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique depuis ses 4 ans. Lui aussi a été, à de nombreuses reprises, hospitalisé à l’institut St Martin à Dave.

Ce qui frappe à la lecture de l’acte d’accusation, c’est la violence gratuite dont ils ont fait preuve vis-à-vis du pauvre Patrick : coups en tous genres visant essentiellement la face avec les pieds, les poings, voire un morceau de bois … Les jeunes gens se sont laissés aller à des traitements dégradants sur Patrick : ils auraient uriné sur lui et l’auraient frappé à coups de ceinture !

Le procès commence lundi 22 octobre et devrait se terminer le vendredi 26. Le tribunal est présidé par Mme Catherine Urbain. Le Ministère Public est représenté par le Procureur de Division Marc Servais. Juan VS sera défendu par Mes David Toussaint et Marc Nève tandis que l’autre Juan aura Mes Thibault Maudoux et Nicolas Devaux comme conseils. Les intérêts des proches de Patrick sont défendus par les frères Balleux !