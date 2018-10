Un namurois de 16 ans s’est fait remarquer par son inconscience samedi soir.

Il était accompagné d’un nivellois du même âge. Tous deux ont voyagé entre Ottignies et Bierges à plus de 100 km/h… accrochés à l’arrière du train. Evidemment, leur escapade n’est pas passée inaperçue : ils ont été interpellés en gare de Bierges et ramenés chez leurs parents par la police. Ils étaient manifestement sous l’influence de stupéfiants car ils transportaient plusieurs sachets de cannabis ! Dans la foulée, leurs GSM ont été confisqués pour les besoins de l’enquête. Les jeunes garçons seront entendus plus tard.