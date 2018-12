Ils étaient cachés entre plusieurs rangées de cercueils

6 migrants ont été découverts dans un camion transportant des cercueils ce matin à Dinant, aux pompes funèbres Willems Leroy, rue Saint-Jacques.

"Les cercueils venaient d'Italie", explique Romain Baonville. "Le chauffeur s'est arrêté pendant la nuit à Arlon et c'est à ce moment que les migrants seraient montés. Nous les avons découverts à 8 h en ouvrant le camion que nous avons immédiatement refermé avant d'appeler la police. Les migrants, agés entre 16 et 30 ans, étaient cachés entre des rangées de cercueils. Ils ont été emmenés par la police qui a débarqué en nombre. Ils ont été très calmes et coopérants."

Les cercueils étant refermés avec des vis, les migrants n'étaient pas cachés à l'intérieur de ceux-ci.