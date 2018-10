Sous l'influence de la boisson, le papy passait sa main sous leurs vêtements.

Durant deux ans, entre novembre 2015 et novembre 2017, deux petites filles née en 2003 et 2009 ont été victimes d'attouchements à Anhée. Ce mercredi, leur papy, auteur des faits, a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. Quatre ans de prison avec un sursis pour ce qui excède deux ans de prison a été requis. L'homme ayant déjà purgé un an et neuf mois de détention préventive. « L'une des deux victimes a fait part des faits à un professeur, qui a averti le centre PMS de l'école. C'est ainsi que l'enquête a débuté », a indiqué le parquet de Namur.

Le prévenu accueillait ses deux petites filles dans sa partie de maison. « Elle est divisée en deux et mon fils et son épouse occupent l'autre partie. Mais il n'y a qu'une porte d'entrée », a expliqué le suspect. A plusieurs reprises, il a passé sa main sous les vêtements des deux fillettes pour les toucher au niveau des parties intimes. « Je ne peux pas nier les faits. J'ai perdu mon épouse et il m'arrive d'avoir le cafard et de boire quand ça ne va pas. » Selon le prévenu et un rapport d'expertise, la consommation d'alcool et le fait de vivre reclus chez lui auraient pu le conduire à commettre ces faits. Jugement le 24 octobre.