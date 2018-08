Le refuge Sans Famille est intervenu pour récupérer les animaux

Le refuge animalier Sans Famille est intervenu mardi dans une habitation de Dinant à la demande du Bien-être animal pour récupérer neuf bichons qui vivaient dans des conditions déplorables. « Deux sont pucés et sont âgés de trois ans. Les autres, on ne connaît pas leur âge. Ils vivaient dans un grenier avec un coq et deux poules. Vous imaginez la chaleur qu'il fait dans une maison déjà maintenant, alors dans un grenier... Ils avaient tellement de crottes collées à l'anus qu'ils ne savaient plus chier ! Ils ont un manteau de poils dur comme du feutre, ils n'ont jamais été tondus. Ils ne sont pas méchants mais sont peureux. Ils ne sont pas contre pas maigres », explique, consternée, la responsable du refuge Frédérique Smits.

Sans famille a donc accueilli neuf bichons mais compte bien encore récupérer trois autres chiens de cette même race restant dans cette habitation. « Je ne sais pas pourquoi mais le Bien-être animal lui a permis d'en garder trois. Je tente de les contacter depuis ce matin. La propriétaire n'est même pas une dame âgée. Elle a sans doute été dépassée par les événements », conclu Frédérique Smits.