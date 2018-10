Course contre la montre pour retrouver un jeune homme de 19 ans, disparu depuis samedi.

Ce namurois envoie à sa famille et à ses proches des vidéos d’automutilation, ce qui explique que le Parquet de Namur ait pris toutes les mesures de réquisition pour le retrouver dans les plus brefs délais, en utilisant la géolocalisation via son téléphone portable. La « Cellule Disparitions » de la Police Fédérale a été activée.