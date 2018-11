Son véhicule a été aperçu pour la dernière fois à Erpe-Mere

Une disparition inquiétante est survenue le dimanche 11 novembre 2018 vers 1h30 du matin à Jemelle (Rochefort). Kevin Matagne, un jeune homme âgé de 26 ans, a quitté son domicile et ne s’est, depuis, plus manifesté. Le jeune homme a utilisé son véhicule, une Opel Corsa blanche avec le toit noir immatriculée 1-TEE-571. Selon les dernières informations recueillies, il a été aperçu quelques heures plus tard vers 4h10, à Erpe-Mere. Il se dirigeait vers la côte.

Ce mercredi, la police fédérale a lancé un avis de recherche à la demande du parquet de Namur. « Kevin Matagne mesure 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et une barbichette. En général, il porte une pantalon de jogging foncé, un polo foncé et un blouson noir. »

Merci de nous transmettre vos témoignages exclusivement via la ligne gratuite 0800/30.300 ou par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.