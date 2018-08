Les bretelles d’accès et de sortie de la sortie 14 sont fermées jusqu'à lundi

Afin de permettre leur réfection dans le cadre du chantier de réhabilitation de l’autoroute E411/A4 entre Daussoulx et Beez, les bretelles d’accès et de sortie de l’échangeur n°14 « Bouge » en direction de Bruxelles seront fermées à la circulation dès ce jeudi 16 août en soirée et jusqu’au lundi 20 août dans l’après-midi.

Pour rappel, les travaux se sont achevés début juillet sur les voies vers Bruxelles. La réhabilitation des voies en direction du Luxembourg a débuté le vendredi 13 juillet.

Jusqu’à la fin du chantier, deux voies de circulation seront maintenues sur les voies rénovées avec une vitesse limitée à 90 km/h vers Bruxelles. Vers le Luxembourg, deux voies seront maintenues sur toute la longueur du chantier et une troisième voie (la bande d’arrêt d’urgence) sera accessible sur une partie de la zone - entre Daussoulx et la bande de décélération de Bouge - pour les usagers qui souhaitent gagner une des sorties en direction de Namur (Champion, Bouge). La vitesse sera limitée à 70 km/h.

Les échangeurs de Bouge et Champion devront également être fermés successivement dans ce sens. Les dates exactes de ces fermetures seront communiquées ultérieurement. Concrètement, ces travaux permettront :

• La réhabilitation du revêtement de plus de 7 km d’autoroute, dans les deux sens de circulation, entre Daussoulx et Beez (en ce compris le viaduc de Beez) ;

• La réfection du revêtement des bretelles des échangeurs de Champion (n°13) et de Bouge (n°14) ;

• Le remplacement des glissières de sécurité sur tout le tronçon ;

• La réparation du pont de l’échangeur de Daussoulx supportant l’E411/A4 ;

• De réaliser des réparations de béton sous le pont de l’échangeur de Bouge ;

• L’aménagement définitif du rond-point à la sortie de l’échangeur de Bouge en direction du Luxembourg.

L’accélération du chantier, par le recours à un travail de nuit accru ainsi qu’un service continu les week-ends et en période de congés scolaires, permettra de libérer toutes les voies de circulation deux mois avant l’échéance initiale annoncée, soit dans le courant du mois de septembre. Le raccourcissement des délais n’aura évidemment aucun impact sur la qualité de la réalisation.

Pour rappel, au rond-point de Bouge, la circulation est altérée jusqu'au vendredi 31 août. Depuis fin juillet et afin de permettre la réalisation des travaux de l’aménagement définitif du rond-point à la sortie de l’échangeur de Bouge en direction du Luxembourg, la circulation des véhicules n'est autorisée que sur une seule bande sur la route de Hannut (N80) (en direction de Namur et en direction de l’E42/A15) à l’approche du rond-point.

Par ailleurs, d’autres mesures de circulation seront d’application uniquement la nuit (de 20h à 6h), du mardi 28 au mercredi 29 août et du mercredi 29 au jeudi 30 août :

• Fermeture du rond-point en travaux (avec une interdiction de circuler sur les portions des rues du Porson, de Hépante et Hébar qui débouchent sur le rond-point et sur le tronçon de la route de Hannut entre les deux giratoires qui permettent d’accéder à l’autoroute E411/A4)

• Fermeture de la sortie n°14 « Bouge » vers Luxembourg

• Fermeture de l’accès n°14 « Bouge vers Bruxelles