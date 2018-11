Le climat détestable qui régnait autour de deux familles a conduit à une situation qui a complètement dégénéré, le 5 janvier 2016 à Couvin.

Au terme d’une bagarre durant laquelle une matraque artisanale et un couteau ont été utilisés, l’un des protagonistes a été éborgné. Au départ du conflit : la mésentente entre Michel d’un côté, papa d’une ado, et Virginie et Christophe de l’autre, parents d’un garçon. Les deux jeunes sont en couple. Mais les adultes, eux, ne s’apprécient pas. Et en viennent aux mains, le 5 janvier, devant l’école primaire de Couvin.

"J’allais chercher mon autre enfant à l’école lorsque j’ai entendu deux fois mon nom. J’ai vu leur fils (son beau-fils) me foncer dessus. Ses parents étaient là et m’ont agrippé. Le père m’a porté des coups de matraque et je suis tombé au sol. Je recevais encore des coups mais un témoin est intervenu. J’ai profité de ce moment pour aller mettre mon fils dans la voiture. Je me suis saisi d’un couteau et quand je me suis retourné, le père était à nouveau là. J’ai agité l’arme", a expliqué Michel.

Christophe a reçu deux coups au visage. Dont un qui lui a crevé l’œil droit. "Depuis ce jour-là, on ne vit plus comme avant", a indiqué sa compagne. Cette version des faits a été corroborée ce mardi matin par un témoin. "J’ai vu deux personnes, un homme et un garçon se diriger vers monsieur. L’un d’eux a sorti une matraque et l’a frappé avec. L’autre lui portait des coups de pied, au sol. J’ai immédiatement appelé les secours et la police." Toujours selon ce témoin, une tierce personne est intervenue pour désarmer Christophe de sa matraque. "J’ai ensuite vu le visage de ce dernier, en sang. Il n’avait plus la matraque à ce moment." Une précision importante car l’enjeu est là. Y a-t-il eu légitime défense et provocation ? Non, selon l’avocat de Christophe qui avait déjà donné sa vision des choses lors d’une précédente audience.

"Il y a bien eu une première scène de coups mais après l’intervention d’une tierce personne, tous se sont écartés. Michel avait le choix d’attendre dans sa voiture ou de partir. Il a opté pour le couteau qu’il a pris dans sa veste", plaidait Me Delvallée. Le dossier a été reporté au 6 avril prochain.