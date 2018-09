Le 12 mai 2017, le 101 recevait un appel au secours émanant d’une fille de 12 ans. Cette dernière profitait de quelques secondes d’absence de son beau-père pour fournir l’adresse du domicile où elle et sa mère se trouvaient. "Dépêchez-vous", disait-elle simplement.

Ce soir-là, Michel, qui venait de se remettre en couple avec son ancienne compagne avec qui il a vécu de 2010 à 2015 a fait une énième crise de jalousie. Il ne supportait pas qu’elle ait été voir ailleurs pendant leur rupture. Pour la faire payer, il l’a forcée à lui faire une fellation. Sa belle-fille a voulu s’interposer. Il l’a aussi contrainte à lui faire une fellation. "Soit vous le faites toutes les deux, soit on meurt tous", a-t-il déclaré couteau à la main.

Ce soir-là, ce n’était pas la première fois que Michel a eu recours à la force pour obtenir ce qu’il voulait. Durant la période de vie commune avec son ex, une dizaine de faits similaires à son encontre auraient eu lieu. Il a d’ailleurs filmé deux de ces scènes. "Et on s’aperçoit rapidement que l’acte n’est pas du tout consenti", commentait le parquet de Namur. Ce mercredi, il a été condamné à 10 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dinant.