Le Label fête sa 3e édition et s’ouvre à 740 élèves de 5e et 6e secondaire.

Pour la troisième année consécutive, le Label Fête s’invite aux Fêtes de Wallonie. En association avec la province et le CCW, autour du slogan « Osons les positives attitudes pour que la fête soit entièrement réussie », le label sensibilise les jeunes à une fête « belle » et « réussie ».

« En tant que Namuroise, je vis au cœur des Fêtes de Wallonie et lorsque j’entends des commentaires stipulant que ce ne sont qu’une vaste beuverie, cela m’interpelle. Car ce sont surtout des traditions et un folklore. L’ambiance festive me tient évidemment à cœur, mais j’aime aussi qu’on parle d’une fête réussie. », explique la députée provinciale Geneviève Lazaron qui a initié le projet il y a 3 ans. « La fête n’est pas sans risque et les accidents qui surviennent durant les festivités prouvent que le sujet n’est pas à prendre à la légère », ajoute-t-elle.

Ainsi, le projet vise à faire de la prévention positive sans discours moralisateur ni jugement et, principalement auprès des jeunes.

Lancé en 2016 sur une journée, le Label s’étend cette année sur deux jours et accueille encore plus d’ados.

Ainsi, les 13 et 14 septembre, 740 ados participeront à diverses animations organisées au sein du Palais provincial.

Les activités destinées aux élèves de 5e secondaire sont axées sur de la prévention via des stands tenus par le SASER (Service de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction des Risques), les pompiers, la police ainsi qu’une série de partenaires sont Excepté jeunes et Inforjeunes. Ils pourront ainsi découvrir le « parcours du bourré » ou encore être formé aux premiers secours.

En parallèle et pour permettre d’offrir un suivi d’année en année, les activités des rhétos tourneront autour de la sécurité routière. Ils vivront l’expérience d’un simulateur de conduite ou encore de la voiture-tonneau, installée cette année dans les jardins du palais. Et nouveauté pour eux, ils auront également l’occasion d’entendre les témoignages de parents d’enfants, ados et jeunes adultes victimes d’accidents de la route.

Les inscriptions sont d’ores et déjà complètes et quatre écoles namuroises participent à cette initiative à savoir : l’Athénée de Namur, l’Ilon Saint-Jacques, Notre-Dame et l’école des métiers et des arts de la Province de Namur.

Outre ces deux journées d’animations, du vendredi au dimanche, des goodies (préservatifs, bouchons d’oreille, et badges) seront distribués à tous les fêtards. Un stand Label Fête sera également installé places d’Armes sous le chapiteau du CCW avec notamment la possibilité de se prendre en photo.