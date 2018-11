Après plusieurs semaines de négociations, le PS, DéFi et Ecolo ont annoncé mercredi la signature d'un pacte de majorité. Albert Mabille devient ainsi le premier bourgmestre Ecolo de la province de Namur.

A l'issue du scrutin du 14 octobre, Ecolo a obtenu cinq sièges (+1), DéFi quatre (+4) et le PS un (+1). Ensemble, les trois partenaires totalisent donc dix sièges sur 19. La grande perdante de cette coalition est la liste RPF, emmenée par Philippe Vautard, qui détenait une majorité absolue lors de la précédente législature. Elle a notamment souffert du départ à la retraite d'André Bodson, le bourgmestre sortant. Auparavant échevin puis conseiller communal, M. Mabille est retraité de l'enseignement et actif en politique avec Ecolo depuis 1982. Il s'est dit ravi de voir son parti continuer à progresser dans la commune namuroise et flatté d'en prendre les commandes. "Ce n'était pas mon ambition personnelle mais c'est une beau défi", a-t-il déclaré. "Les enjeux environnementaux, énergétiques et écologiques me tiennent particulièrement à coeur, tout comme la réduction des inégalités sociales."