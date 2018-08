On a lancé la Flory Dance!

Petit à petit le Sambr’Estival fait son chemin : « Pour la première édition nous avions eu un temps exécrable, l’année dernière nous avions 250 personnes et on double notre chiffre cette année » explique Jean-Philippe Dave de l’Office du Tourisme de Floreffe (OTF).

Il faut dire que le site des Rives du Nangot devient tout doucement l’endroit où l’on concentre les activités touristiques. Le barbecue des Ravels à lui seul rassemblait 193 participants, les animations pour enfants, les foodtrucks et la scène réservée aux groupes de musique locaux ont transformé la dalle près du pont de Mauditienne en une belle salle de fête. Il n’y avait pas que des floreffois, on a rencontré des personnes de Namur, d’Eghezée et même un couple de Chimay.

© D.R.



© D.R.



© D.R.

Depuis sa première sortie lors de la brocante Flory, la mascotte de l’OTF, multiplie les prestations. Cette fois on a eu droit au lancement de la Flory Dance. C’est Sarah Klein, professeur à l’école K-Dance, qui donnait le rythme à Flory et ses Florettes (voir vidéo).

Autre nouveauté : l’escape room dans la péniche Carpe Diem qui naviguait entre Sambreville et Floreffe, une activité qui devrait devenir permanente.