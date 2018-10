Namur Apparemment, le score réalisé par Deborah Dewulf, dont c’était la première campagne électorale, a suscité la rancœur de certains de ses colistiers. Avec ses 442 voix, elle est de loin la championne socialiste et réalise le meilleur score féminin de l’entité.

Toujours est-il que ce dimanche soir, l’ambiance était plus que tendue au quartier général des rouges fossois. Il nous revient que Christian Lalière, conseiller communal, se serait vu refuser l’entrée sous prétexte qu’il a favorisé et soutenu la candidature de Dewulf. Le père de cette dernière, président de l’union socialiste locale, aurait été violemment pris à partie.

Plus grave, cette dernière a constaté au cours de cette même soirée des dégâts importants à son véhicule : énormes griffes sur les flancs et le capot, 2 pneus crevés et la plaque d’immatriculation arrachée. De quoi vivement inquiéter la jeune élue : "Cette campagne a été vraiment difficile, pourrie par certains colistiers. Depuis que je suis présidente de l’IDEF, je subis un bashing constant, on me dénigre sans arrêt. Une plainte a été déposée à la police et j’ai déclaré que je soupçonnais des colistiers pour les dégradations à mon véhicule".

Vu son nombre de voix, Deborah Dewulf devrait être désignée cheffe de groupe du PS à Fosses-la-Ville. Le sera-t-elle ? Et si oui, quelle sera son autorité dans un groupe ainsi divisé ? Voilà certainement une législature qui débute on ne peut plus mal pour le principal parti d’opposition dans la cité des Chinels.