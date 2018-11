La phase d'alerte communale a été déclenchée suite à une fuite de gaz sur un chantier à la rue du Pont à Tamines.

La fuite est colmatée et des réparations sont toujours en cours à l'heure actuelle. La situation est cependant sous contrôle.

Par mesure de sécurité, les habitations situées dans un périmètre de 50 mètres autour de la fuite sont encore inaccessibles à leur propriétaire.

Par ailleurs, le trafic ferroviaire entre Tamines et Auvelais, a été interrompu peu après 14h00 à cause de la fuite de gaz détecté a pu reprendre environ 1h30 plus tard, signale Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire. Les trains roulent à nouveau sur l'intégralité de la dorsale wallonne, mais l'interruption entrainera des "retards conséquents" pour le reste de l'après-midi, prévient l'entreprise.

La phase d'alerte communale a été levée vers 16 h 30. La situation étant totalement sous contrôle.