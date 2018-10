Des négociations seraient actuellement en cours entre le groupe Ecolo et le groupe RPG plus afin de renverser la majorité de José Paulet à Gesves. Un retournement de situation qui ne plait guère au parti GEM qui pourrait demander un nouveau décompte des votes.



« Nous sommes en train d’analyser la situation en détail car selon les échos, ils ne nous manquerait que 4 voix pour avoir un siège supplémentaire. Nous allons donc voir quelles sont les modalités pour éventuellement effectuer un nouveau comptage ». Il faut dire que le bourgmestre a récolté le plus de voix de préférence dans la commune avec plus de 1200 voix à lui seul. « Nous avons contacté Ecolo hier pour les voir mais nous n’avons pas encore eu l’occasion de discuter. Cependant, après avoir lu la presse ce matin, nous avons pu comprendre que les verts seraient en bon terme avec le RPG plus », explique José Paulet.



Si les décomptes sont justes et que la majorité est constituée sans le GEM, le titre de bourgmestre devrait revenir à Martin Van Audenrode.