« Nous sommes toujours présents et de plus en plus nombreux », explique Marc-Henri Jamain. La mobilisation continue et devrait prendre une autre ampleur ce week-end à Namur. « Nous allons garder le site de Wierde sous blocage mais parallèlement à cela, nous voulons mener d’autres actions dans le centre ville, déposer des tracts et expliquer aux citoyens notre objectif », poursuit-il.

Toujours aussi motivés, les Gilets Jaunes sont toutefois très déçus du manque soutien des autorités politiques locales. « Cela fait 8 jours que nous sommes en place et nous n’avons eu aucun contact avec les politiciens locaux. Je trouve cela incroyable que personne ne soit passé voir ce que nous faisons et dans quelles conditions ». Alors que la police passe toujours régulièrement sur place pour éviter les débordements, Marc Henri confirme qu’a Wierde il n’y en a pas. « Nous sommes très calme comme toujours et nous sommes vraiment frustrés que les médias ne cherche qu’a filmer des débordements en taisant de plus en plus notre objectif premier, défendre le citoyen. Personne ne parle plus de cela et les médias ne montrent plus les mouvements comme le notre ». Alors qu’un entretient était prévu hier avec Charles Michel afin d’avoir des réponses aux questions des Gilets Jaunes, celui-ci n’a finalement pas eu lieu.

« Nous avons refusé car au final, il ne s’agissait plus d’un direct mais d’une interview à laquelle le premier ministre allait répondre plus tard. Nous voulons de la spontanéité donc nous avons dit non ». Une autre opportunité devrait leur être donné ce dimanche sur RTL-TVI où ils participeront à l’émission "C'est pas tous les jours dimanche ». Le mouvement est toujours en évolution et semble de plus en plus se structurer. « Nous essayons de communiquer un minimum sur les réseaux pour garder l’effet de surprise. Nous allons tous dans le même sens, il n’y a pas de leader, nous préférons nous concerter tous ensemble pour décider de la suite », conclut-il.