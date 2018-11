Le mouvement des gilets jaunes au rond-point de la locomotive de Couvin a retardé un Smur dans son intervention, vendredi en fin de journée. Le véhicule médicalisé, composé d’un médecin et d’un infirmier, devait venir en aide à une personne en détresse initialement prise en charge par les pompiers de Couvin. Mais le Smur a perdu de nombreuses et précieuses minutes dans une file. "Il a fallu 14 minutes pour faire 300 mètres alors que les sirènes et les feux bleus fonctionnaient", commente le porte-parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen.

Si les conséquences pour la victime et ses proches sont tragiques puisque le décès n’a pu être évité, Gilles Bonnen tient à préciser que le mouvement des gilets jaunes n’est pas responsable du décès. "Il ne faut pas faire d’amalgame. Quand l’ambulance est arrivée sur place, la personne était déjà mal en point. Même si on ne peut l’affirmer, les conséquences auraient sans doute été les mêmes si le Smur était arrivé plus tôt. Par contre, c’est l’occasion de sensibiliser les gens. On n’est loin d’être contre cette action d’idéologie citoyenne mais lorsqu’un véhicule de secours arrive, il doit pouvoir passer rapidement quitte à ce que les gilets jaunes lâchent le barrage. Car cela pourrait être néfaste pour la vie humaine en cas d’accident ou d’incendie."

Un message que les gilets jaunes couvinois comprennent et acceptent, tout en soulignant qu’ils ont été encadrés toute la journée par les forces de l’ordre. Lorsque le Smur est arrivé, la police a pris les choses en main pour permettre sa progression. "Nous avons respecté la sécurité de chacun, que ça soit la nôtre ou celle des usagers. Plusieurs interventions d’urgence ont eu lieu dans la journée et à chaque fois tout a été mis en place pour libérer le passage. Cet endroit étant en travaux, n’était-ce pas aux autorités de prendre un itinéraire B ? Car nous avons même été témoins que ces mêmes services étaient bloqués non pas par nous, mais par le passage du train qui coupe la nationale à cet endroit. Chaque Couvinois peut témoigner que lorsque le passage à niveau est fermé, que ça soit d’un côté comme de l’autre, des bouchons se forment assez rapidement. Même si certains se sont désolidarisés de l’action par crainte, cela n’enlève en rien la motivation des autres", témoigne l’une des participantes.