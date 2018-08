Les pompiers tentent de le circonscrire, mais le terrain pentu complique leur travail

De grosses fumées sont visibles des hauteurs de Namur: un incendie a démarré dans des champs à Malonne, au lieu dit de la Gueule du loup.





"Le feu aurait pris dans des champs à l'arrière de la station essence et progresse vers les coteaux de la Citadelle", décrit le bourgmestre Maxime Prévot, qiu se trouvait sur place au cas où il faudrait déclencher un plan d'urgence. Ce qui n'a finalement pas été nécessaire.





"Pour le moment, les pompiers sont à l'oeuvre pour le circonscrire, mais le terrain est très pentu. Ils ont demandé l'aide de l'hélicoptère de la police fédérale pour arroser le brasier, mais celui-ci était occupé sur un incendie à Fleurus. Il ne viendra pas car il a dû rentrer pour des raisons techniques apparemment. le deuxème hélico est réquisitionné pour le match Standard de Liège – Ajax d’Amsterdam ce mardi soir.", informe le bourgmestre qui tient à souligner le travail énorme opéré par les pompiers depuis plusieurs semaines. "Je tiens à saluer le travail des pompiers qui interviennent énormément en ce moment et restent toujours sur la brèche".





Pour l'instant, les maisons situées à 300 mètres et leurs occupants ne sont pas en danger, que ce soit du côté de la Gueule du loup ou de la Citadelle. La station service est proche, mais l'incendie semble sous contrôle. "Les pompiers veillent à ce que les habitations ne soient pas touchées. Ils ont appelé la zone Val de Sambre en renfort, mais ont annulé car ils maîtrisent le feu. Et on a rappelé d'autres pompiers pour être présent à la caserne au cas où un autre incendie nécessiterait une intervention", précise encore Maxime Prévot qui suit la situation de près.