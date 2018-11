L'équipe a planché sur un nouveau parcours et une histoire originale De tous temps, elles vous ont fait peur. Vous vous êtes cachés à leur vue. Le simple fait de sentir leur présence vous a donné la chair de poule.

Halloween à la Citadelle est l'un des événéments phares de la saison. Et pour cause: l'équipe dispose d'un cadre idéal, avec de mutiples souterrains et galeries sombres, pour raconter des histoires à faire peur.

Mais ici, il ne s'agit pas de surprendre le visiteur pour le faire crier comme dans un train fantôme. Plutôt de déjouer les peurs des enfants, de les rendre complices de ces créatures au physique inquiétant. Si bien que, même si le parcours est conseillé aux enfants à partir de 6 ans, ils peuvent l'apprécier à partir de 3 ans, avec un brin d'explication préalable.

"Il est temps de rassembler toutes vos forces et votre courage ! Voici venue l’heure de les affronter ! Venez écouter les contes de la Confrérie de minuit. Elle vous invitera à mettre à l’épreuve vos peurs les plus secrètes, vos phobies les plus enfuies. En présence des membres de cette confrérie oubliée, préparez-vous à passer de l’autre côté de la frontière du réel. Spectrophobe ou kenophobe ? Alopsphobe ou acrophobe ? Vous traverserez les recoins cachés où logent les créatures mystérieuses de vos peurs. Oserez-vous éteindre les lumières et traverser les mondes des ténèbres ? Oserez-vous voyager en présence d’Arachnée et de ses serviteurs ? Aurez-vous l’audace de vous laisser tomber dans les fonds perdus ? Rejoignez la Confrérie ! Elle vous attend pour un long voyage dont l’histoire s’intitule: Fais-moi peur !"

C'est le pitsch mystérieux de l'histoire créée spécialement pour l'occasion, alimentée par des personnages et des saynètes où les enfants ont leur rôle à jouer.

Les départs de cette balade théâtrale d'halloween se font par petits groupes de l'Esplanade de la Citadelle où le parking est prévu. Le parcours dure une heure et demie environ et est guidé pour arriver à terra Nova où l'on peut s'arrêter pour une boisson ou collation (crêpe, chocolat chaud, soupe au potiron, avisance...) avant de reprendre le petit train pour remonter au parking.

Elle est proposée jusqu'à de samedi 3 novembre de 11h à 20h (inclus). Tickets en vente sur place: adultes : 14€ ; enfants (entre 6 et 12 ans) : 8€ ; - 6 ans : gratuit.

Manifestation partiellement couverte. Prévoir des chaussures de marche et être habillé chaudement. Vu le relief accidenté, escaliers et pentes, non accessible aux poussettes et PMR. Chiens non admis.

Informations : 081 24 73 70 ; https://citadelle.namur.be/