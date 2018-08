Un jeune homme de 26 ans originaire d’Achet a perdu la vie ce samedi soir à Hamois a indiqué le parquet de Namur.

Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule entre Monin et Hamois, au sommet de la rue Pire Fosse. Il a alors percuté un arbre au bord de la route avant de faire des tonneaux. Les pompiers de Dinant et de Ciney se sont rendus sur place mais il n’y avait plus rien à faire.