Kurt et Nadia (prénoms d’emprunt) sont séparés. Lorsque Kurt rentre chez sa maman, il retrouve Nadia assise dans le salon, leur fille sur ses genoux. Il empoigne Nadia à la gorge et la pousse vers la sortie tout en lui assénant moult coups. Luc, le second époux de la maman, tente de les séparer mais devient à son tour la cible du cogneur.

Ce lundi, à l’audience, Kurt fait défaut. Il n’a d’ailleurs répondu à aucune convocation du tribunal ! Luc, qui s’est constitué partie civile comme Nadia, raconte que Kurt aurait déjà séjourné en psychiatrie : « Il a l’habitude de tout régler avec ses poings et de faire la loi chez sa maman ».

Nadia parle aussi de la voiture de sa voisine, abîmée par Kurt car il croyait que c’était la sienne. Pour le Parquet, il y a un problème d’alcool à régler avant tout. Il requiert une approche graduelle avec 8 mois de prison à la clé. Le conseil de Kurt prétend que son client s’est assagi mais qu’il reste honteux de ce qu’il a fait. L’avocat maintient sa demande de suspension probatoire stricte. Rendez-vous le 19 novembre pour la suite.