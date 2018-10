Roger a 36 ans. Il n’a pas jugé bon de prendre un avocat pour assurer sa défense dans une sombre affaire de viol et d’attentats à la pudeur sur Marie, 11 ans à l’époque. Détail horrible : les faits les plus graves se seraient déroulés alors que la compagne de Roger était à l’hôpital pour lui donner un bébé ! C’est à son retour de la maternité que la maman aurait décidé de porter plainte contre Roger après avoir entendu les doléances de Marie, du style : « il m’a touché les seins et il s’est frotté sur mes fesses ».



La jeune mère aurait aussi surpris des conversations scabreuses sur Facebook, où il est question d’une pénétration anale … Les excuses sont souvent les mêmes dans ce type de dossier : après avoir nié farouchement, Roger reconnaît être tombé amoureux de Marie : « A chaque fois, c’est elle qui revenait à la charge et je cédais à ses envies ». Le Parquet, devant des faits si abjects et surtout s’il y a eu pénétration anale, comme le prétend Marie, jugée crédible par les psys, requiert 18 mois mais ne s’oppose pas à un sursis probatoire. Jugement le 15 novembre.