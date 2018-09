Les psys l’avaient décrit ainsi : "risque de récidive moyen (sauf s’il dispose d’un encadrement), manque de maturité et de confiance en soi, besoin de dominer, tempérament intraverti, …".





Steve, selon les enquêteurs, aurait fait près d’une centaine de victimes. Sa technique de « drague » : demander aux jeunes filles de son école de lui envoyer, via les réseaux sociaux, des photos d’elles dénudées. En échange, il leur a fait parvenir des photos de son sexe en érection, les a menacées de mort et les a harcelées. Steve a commencé dès 15 ans et s’en est pris à une cousine ! Seules, quatre jeunes filles ont déposé plainte et une seule aurait cédé à ses « avances », tant il l’avait menacée. Placé en détention préventive 6 mois puis libéré sous conditions, il ne les avait pas respectées et était retourné en prison pour 6 autres mois.







Ce jeudi, Steve a été condamné à 3 ans de prison mais a bénéficié d’un sursis probatoire de 5 ans. Durant cette période, il recevra une formation Triangle, devra être suivi par un psy et ne pourra plus fréquenter la Toile sans la présence d’un adulte.