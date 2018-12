Au sortir d’une conférence de presse organisée ce lundi matin par le collège des ministères publics, avec son président, Christian De Valkeneer, Vincent Macq, le procureur du Roi, et Dominique Gérard, le président du tribunal de 1re instance de Namur, tiraient le bilan de dix jours de mesures prises dans l’urgence pour sécuriser les étages du palais de justice.

Pour le Président Gérard, "les travaux avancent mais, au fur et à mesure de leur avancée, on s’aperçoit que d’autres problèmes surgissent : des travaux d’électricité et des tests d’alarme incendie étaient prévus. Les techniciens se sont aperçus que l’alarme incendie ne fonctionnait pas sur l’alimentation de secours !"

Tant Dominique Gérard que Vincent Macq sont unanimes pour louer le personnel qui a bossé comme un fou pour que les dossiers nécessaires soient dispatchés vers d’autres locaux, au rez-de-chaussée : "Nous tenons à souligner la solidarité des membres du personnel qui ont tout fait pour qu’aucun justiciable ne soit privé d’audience !", a précisé Dominique Gérard. Pour Vincent Macq, "la balle n’est plus dans notre camp mais dans celles du ministre Geens, aussi ‘Big Boss’ de la Régie des bâtiments. Plus de 75 personnes du parquet ont dû déménager. Des détenus, pur exemple du surréalisme à la belge, ont aidé au transport des dossiers ! Trente membres du parquet sont en chômage technique alors que certains ont supprimé leurs congés afin d’aider à déménager."

Depuis vendredi, la décision est prise : certaines audiences non urgentes vont être suspendues et reportées avec retard indéterminé (jusqu’en 2021 pour des audiences fiscales !). Les audiences correctionnelles pourraient être reportées elles aussi et, pour certaines affaires, classées sans suite. L’année judiciaire 2019 risque d’être mouvementée !