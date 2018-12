Il risque 7 ans de prison pour le vol de 250 € à Namur !

Johan, un gringalet d’une vingtaine d’année est détenu à la prison de Dinant pour toute une série de braquages de magasins au cours du premier trimestre 2018. Tout ça pour s’offrir une dose de stups quotidienne ! Le 1er janvier 2018, vers 22h, il avait braqué un magasin de nuit de la rue Borgnet, à Namur. Les gérants, un couple originaire du Bengladesh et leur bébé de 5 mois étaient présents dans l’épicerie lorsque Johan est venu réclamer la caisse. « J’ai cru que c’était un client et j’ai failli lui serrer la main », racontait à l’époque Alam, 33 ans. Son épouse, Farzana, a cru défaillir lorsque le voleur a posé le canon de son arme sur la tête de son bébé, Maryam. « Il tremblait autant que moi ! Il regardait autour de lui, de peur que quelqu’un ne rentre », disait-elle. Johan s’est enfui avec 250 €. Farzana, depuis, vit très mal : anorexie, cauchemars, troubles de la digestion, perte de poids,… sont désormais sont quotidien. Elle estime son préjudice moral à 7.500 €. Alam estime le sien à 2.500 € plus les 250 € de la caisse. Johan commettra encore d’autres vols avant de se faire prendre. Aux enquêteurs, il expliquera : « c’est la faute à mes addictions ! J’ai été obligé de voler car les gens ne sont pas assez généreux quand je fais la manche ! ». Du coup, le Parquet a requis 7 ans ! Son conseil a sollicité un sursis probatoire. Jugement le 20 décembre.