Namur Un jugement aurait été prononcé et gardé secret pour ne pas nuire à sa réélection

La rumeur a circulé avec insistance à la fin de la campagne électorale mais ne s’éteint apparemment pas. Jean-Charles Luperto aurait été condamné à six mois de prison avec sursis suite à des faits de mœurs survenus sur l’aire d’autoroute de Spy au cours de l’été 2014. Le jugement aurait été tenu secret pour ne pas nuire à son élection. Il n’en est évidemment rien.

Contactée par nos soins, la magistrate de presse au parquet de Namur-Dinant Charlotte Fosseur en rit : "Ah, même moi je ne suis pas au courant d’un tel jugement. C’est aberrant parce que ce genre d’affaire est jugée en séance publique et qu’on aurait demandé à toutes les personnes présentes à une telle audience, juges, avocats, greffiers, journalistes ou public de se taire et que la consigne aurait été parfaitement respectée, c’est impensable." Plus sérieusement, la magistrate rappelle que si certaines audiences peuvent se dérouler à huis clos, le jugement lui-même n’est jamais secret.

Qui a lancé cette rumeur ? Impossible à déterminer pour le moment mais la période choisie démontre sans conteste une volonté de nuire… qui n’a pas porté ses fruits, si l’on en croit le résultat des élections communales qui voit le bourgmestre de Sambreville gagner 800 voix de plus qu’en 2012 et sa liste remporter deux sièges supplémentaires.

Quant au fond de l’affaire, il n’y a rien de neuf pour le moment. Le prochain acte officiel viendra en novembre ou décembre quand elle sera appelée en audience d’introduction pour décider de la suite de l’agenda et de la Chambre qui traitera cette affaire. Une échéance que ne craint pas Luperto : "Voilà 4 ans que ça fait partie de ma vie, je fais avec. Je fais mon travail. Je clame mon innocence depuis le début invariablement. Voilà bien longtemps que j’aurais aimé m’expliquer sur ce dossier."