Elle a été identifiée par la Cellule des Personnes Disparues.

7 janvier 2001. Le conducteur d’un train circulant entre Namur et Dinant aperçoit devant lui la silhouette d’une personne qui se promène sur les voies à hauteur de Lustin. Le machiniste actionne son klaxon. Rien n’y fait : la personne ne se range pas sur le côté ! Le train freine mais pas suffisamment pour éviter la collision. Rien ne permet l’identification de la victime qui n’a aucun papier sur elle, sans compter que la collision avec le train a causé beaucoup de dégâts : impossible de diffuser une photo convenable de la victime ! Cette personne est donc enterrée au bout de quelque temps au cimetière de Bois-de-Villers, dans un coin réservé aux défunts qui n’ont pu être identifiés. Les années passent et, au fur et à mesure, les sciences forensiques ont fait beaucoup de progrès. Il y a peu, la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale a exhumé le corps en question. Une nouvelle analyse ADN a été effectuée sur base d’une nouvelle banque de données. Le corps a pu être identifié comme étant celui d’une habitante des Pays-Bas âgée de 58 ans au moment de sa disparition. Corrie Van Der Valk appartenait à une riche famille qui a fait fortune dans l’Horéca et dans l’hôtellerie. La chaîne hôtellière a ouvert de nombreux établissements, notamment à Arlon, Mons, Liège, Nivelles et, bientôt, à Namur.