La séance de validation des résultats des élections communales doit se dérouler ce jeudi matin. Une séance qui ne devrait pas poser de problèmes… sauf pour la commune de Sambreville.

On apprend en effet que Clotilde Léal-Lopez, tête de liste CDH+ a déposé une plainte auprès du gouverneur de la province. Non pas pour obtenir un recomptage des voix mais à tout le moins pour attirer l’attention des autorités sur certains problèmes constatés avant et pendant le dépouillement. « Nous n’avons pas communiqué à propos de notre plainte parce que c’est assez délicat. Selon les chiffres transmis par un de nos témoins, il semble qu’une urne n’a pas été comptabilisée dans les résultats. Et ça nous pose problème. Le logiciel est ainsi fait que même s’il n’y a qu’une voix de différence, le résultat ne peut être validé. On peut donc se demander ce qu’il s’est passé dans le bureau de dépouillement » explique l’ancienne députée.

Jean-Claude Van Schingen, le président du CDH sambrevillois pointe d’autres anomalies comme des scores anormalement bas dans certaines urnes. Pour lui, la question se pose : où sont passées les voix manquantes ?

Il se plaint également des conditions de travail imposées aux assesseurs : « On a dépouillé dans des locaux administratifs. Il y avait des bulletins de vote partout, sur les chaises, les radiateurs, etc. Dans ces conditions, on peut éventuellement sortir des bulletins de n’importe où et les mettre dans le système. Je ne dis pas que ça a eu lieu mais ce n’est pas une situation normale ». Situation d’autant plus anormale que des témoins de partis ont participé au comptage des voix et au recensement des voix, ce qui est interdit par le code de la démocratie locale. Autre point de discorde selon le président: un président de bureau a embarqué des urnes dans sa voiture avec les clés de celles-ci. Il aurait pu, entre le bureau de vote et le bureau de dépouillement, manipuler les bulletins. Ou encore, ce témoin à qui l’on a interdit de suivre les urnes jusqu’à l’endroit des comptages.

Clotilde Léal Lopez estime que sa plainte doit surtout servir à dénoncer un manque de professionnalisme flagrant dans le traitement des opérations. Des parlementaires devront s’inquiéter de cette situation et poser les questions adéquates au ministre responsable.

Reste à connaître, jeudi, la réaction des autorités provinciales.