Les pompiers de la région de Namur ont effectué plus de 80 interventions liées aux intempéries, indiquent dimanche les responsables des zones NAGE et Val de Sambre.

Les fortes pluies ont fait beaucoup de dégâts, le vent est également en cause. Dans la commune de Namur, les sections les plus touchées sont Belgrade et Flawinne, précise Pierre Bocca, chez de corps de la zone NAGE. La commune de Profondeville n'a pas non plus été épargnée, surtout le village de Bois-de-Villers. Les pompiers sont essentiellement intervenus pour déboucher des avaloirs et pomper l'eau accumulée sur les routes. De nombreux appels ont également été reçus pour des caves inondées, alors que certaines habitations ont vu leur toiture arrachée en partie par le vent.

Dans le Val de Sambre, la commune la plus impactée est celle de Mettet, où des coulées de boue ont été constatées. "Nous avons dû intervenir en collaboration avec le personnel responsable des voiries", précise Marc Gilbert, chez de corps de la zone. Les avaloirs ont également dû être ouverts afin de désengorger les routes à Vitrival, Auvelais et Tamines, où une toiture a été en partie arrachée par les rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 80 km/h. "Nous ne nous attendions pas à de pareils dégâts. Nous avons reçu les premiers appels vers 13h00 et nous sommes encore à pied d'oeuvre. Cependant, la situation devrait maintenant rentrer dans l'ordre", rassure M. Gilbert.