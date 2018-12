Le plus visible est le placement d’un nouvel échafaudage à l’entrée !

Ouf ! Le ciel ne risque plus de nous tomber sur la tête lorsque nous rentrerons lundi dans la salle des pas perdus. L’échafaudage, qui faisait partie du paysage judiciaire depuis pas mal de temps, a été renforcé par la firme A.C.T, une firme de Mettet et spécialisée dans le placement d’échafaudages de façades. Réaction d’un avocat qui passait par là : « Tiens ! Ils ont enfin enlevé l’arbre qui poussait depuis plus d’une vingtaine d’années sur le balcon surplombant l’échafaudage ! Il était déjà là quand j’étais avocat stagiaire… ». Autres signes que les travaux de « mise en conformité » ont bel et commencé : la présence de nombreuses camionnettes de firmes d’électricité et de plomberie sur le parking d’ordinaire réservé aux magistrats. Enfin, la dernière audience de la semaine au correctionnel aura été quelque peu perturbée par le bruit des meuleuses et des foreuses. Renseignements pris, des électriciens déplaçaient un coffret électrique d’un mètre afin qu’il ne soit plus en contact avec un mur où suintent des infiltrations d’eau.